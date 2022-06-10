https://news.day.az/society/1469426.html В Баку убит 18-летний юноша
В Баку убит 18-летний юноша
В Сабунчинском районе Баку совершено убийство.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в поселке Мухаммеди.
По предварительной информации, в ходе драки на шоссе Забрат-Мухаммеди Субхан Сафаров 2004 года рождения получил ножевое ранение в сердце. Он скончался на месте происшествия.
В настоящее время к месту происшествия привлечены сотрудники полиции и прокуратуры. На месте происшествия проводятся экспертизы.
По факту возбуждено уголовное дело.
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