В Баку убит 18-летний юноша

В Сабунчинском районе Баку совершено убийство.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в поселке Мухаммеди.

По предварительной информации, в ходе драки на шоссе Забрат-Мухаммеди Субхан Сафаров 2004 года рождения получил ножевое ранение в сердце. Он скончался на месте происшествия.

В настоящее время к месту происшествия привлечены сотрудники полиции и прокуратуры. На месте происшествия проводятся экспертизы.

По факту возбуждено уголовное дело.