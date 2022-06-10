В Гедабее микроавтобус попал в ДТП

В Гедабее произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие зафиксировано в селе Маариф. Водитель микроавтобуса, следовавшего рейсом Гянджа-Гедабей, потерял управление, в результате чего автобус сошел с дороги и перевернулся. Во время аварии водитель - житель района, 68-летний Сархан Гамзаев и пассажиры - Ж.Ибрагимова (18 лет), Ж.Байрамлы (18 лет), Т.Рзаев (42 года), Н.Аллахвердиева (18 лет), О.Гусейнов (18 лет) и Г.Гусейнова (44 года) получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы в больницу, их положение оценивается как удовлетворительное. По факту ведется расследование.