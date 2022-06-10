https://news.day.az/society/1469461.html В Бейлагане автомобиль врезался в дерево - есть погибший и раненые
В Бейлагане автомобиль врезался в дерево - есть погибший и раненые
В Бейлагане автомобиль врезался в дерево.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Болсулу.
Автомобиль "ВАЗ 21013", управляемый Илькнуром Алиевым (1999 г.р.), потерял управление и врезался в дерево на обочине дороги.
В результате водитель и пассажиры - Али Ширинов 2004 года рождения и Меиш Гусейнов 2005 года рождения были госпитализированы с тяжелыми травмами.
Меиш Гусейнов был доставлен в институт травматологии города Баку с тяжелыми травмами.
Однако несмотря на усилия врачей, он скончался.
По факту возбуждено уголовное дело.
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