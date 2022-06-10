- есть погибший и раненые

В Бейлагане автомобиль врезался в дерево.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Болсулу.

Автомобиль "ВАЗ 21013", управляемый Илькнуром Алиевым (1999 г.р.), потерял управление и врезался в дерево на обочине дороги.

В результате водитель и пассажиры - Али Ширинов 2004 года рождения и Меиш Гусейнов 2005 года рождения были госпитализированы с тяжелыми травмами.

Меиш Гусейнов был доставлен в институт травматологии города Баку с тяжелыми травмами.

Однако несмотря на усилия врачей, он скончался.

По факту возбуждено уголовное дело.