Дорожная полиция обратилась к водителям

Дорожная полиция обратилась к бакинским водителям в связи с "Формулой-1".

Как сказал Day.Az в пятницу старший инспектор Управления Государственной дорожной полиции города Баку майор полиции Араз Аскерли, для предотвращения скопления транспорта в столице в связи с предстоящими в Баку соревнованиями, а также в целях обеспечения комфортного и безопасного передвижения по дорогам многочисленных гостей, официальных лиц, спортсменов и технического персонала, местных болельщиков и населения, до 13 июня гражданам, прибывающим в столицу из других городов и районов республики, рекомендуется отдавать предпочтение использованию общественного транспорта.

"Просим жителей столицы по возможности меньше пользоваться личными автомобилями в период проведения Гран-при Азербайджана "Формулы-1", особенно с учетом ограничения движения на улицах и проспектах, по которым проходит трасса гонок. Рекомендуется отправляться в направлении центральной части города только на общественном транспорте, а на неисправных транспортных средствах с большим сроком эксплуатации и вовсе не выезжать. Надеемся, что для обеспечения проведения мероприятия на высоком уровне и в безопасной обстановке наши граждане с пониманием отнесутся к временно введенным ограничительным мерам и, учтя перечисленные рекомендации, окажут тем самым поддержку в этом вопросе сотрудникам полиции", - сказал он.