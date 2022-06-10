Вниманию желающих работать учителем

Завершился электронный прием документов по принятию на работу учителей на 2022-2023 учебный год.

Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, кандидаты, желающие участвовать в конкурсе, до 11:00 часов 10 июня прошли регистрацию на www.miq.edu.az.

В конкурсе могут участвовать граждане Азербайджана, окончившие вузы и колледжи по педагогическим специальностям, получившие документ об образовании или признанный документ о получении образования в зарубежной стране, либо лица, имеющие разрешение на постоянное проживание в Азербайджане.