https://news.day.az/society/1469516.html Вниманию желающих работать учителем
Вниманию желающих работать учителем
Завершился электронный прием документов по принятию на работу учителей на 2022-2023 учебный год.
Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, кандидаты, желающие участвовать в конкурсе, до 11:00 часов 10 июня прошли регистрацию на www.miq.edu.az.
В конкурсе могут участвовать граждане Азербайджана, окончившие вузы и колледжи по педагогическим специальностям, получившие документ об образовании или признанный документ о получении образования в зарубежной стране, либо лица, имеющие разрешение на постоянное проживание в Азербайджане.
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