C отцом пропавшего туриста из Индии произошел несчастный случай

С отцом индийского туриста, пропавшего без вести в Загатале произошла неприятность.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, Пурна Чандра Рао Кондавити, присоединившийся к поискам сына, вчера во время спуска с горы попал под ливень. В результате Чандра Рао Кондавити упал в реку и потерял в ней обувь. Членам поисковой группы с определенными трудностями удалось вызволить мужчину и доставить его в гостиницу.

Как сообщается, пока поиски пропавшего туриста не принесли никаких результатов.

Отметим, что вчера вечером в Загатале преобладали нестабильные погодные условия, которые сопровождались проливными дождями, ураганами и сильным ветром.

Сообщается, что Кондавити Маникати, 29-летний гражданин Индии, 12 мая ушел в горы из отеля в районе Загатала и не вернулся.

Сразу после его исчезновения в Загаталу приехали его отец и брат Дхаран Кондавити.

Семья туриста пообещала большое вознаграждение тому, кто сможет найти молодого человека.