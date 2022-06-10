Задержан мужчина, исписавший крепостные стены Ичеришехер

Неизвестным вандалом были нанесены различные надписи на крепостные стены Ичеришехер.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, заведующий отделом пресс-службы МВД Зейни Гусейнов заявил, что личность человека, повредившего исторический памятник установлена.

"Им оказался 26-летний житель города Баку С.Гурбанзаде. Он задержан сотрудниками Сабаильского РУП. В настоящее время ведется расследование. В зависимости от его результатов действиям гражданина будет дана правовая оценка", - сказал он.