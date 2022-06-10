https://news.day.az/society/1469519.html Задержан мужчина, исписавший крепостные стены Ичеришехер
Задержан мужчина, исписавший крепостные стены Ичеришехер
Неизвестным вандалом были нанесены различные надписи на крепостные стены Ичеришехер.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, заведующий отделом пресс-службы МВД Зейни Гусейнов заявил, что личность человека, повредившего исторический памятник установлена.
"Им оказался 26-летний житель города Баку С.Гурбанзаде. Он задержан сотрудниками Сабаильского РУП. В настоящее время ведется расследование. В зависимости от его результатов действиям гражданина будет дана правовая оценка", - сказал он.
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