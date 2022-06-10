При поддержке Фонда Гейдара Алиева Азербайджан представлен на международной биеннале в Париже

При поддержке Фонда Гейдара Алиева Азербайджан впервые представлен на 5-й Международной биеннале творчества и ремесел "Revelations", собравшей более 500 участников из 33 стран мира в знаменитом выставочном зале "Grand Palais Efemere" перед Эйфелевой башней в центре Парижа.

Как передает Day.Az, на 5-й Международной биеннале творчества и ремесел "Revelations" состоялось открытие азербайджанского стенда, организованного при поддержке Фонда Гейдара Алиева. На азербайджанском стенде демонстрируется феноменальная работа Эльвина Набизаде "День и ночь" (Gündüz və gecə).

Президент 5-й Международной биеннале творчества и ремесел "Revelations" и Федерации художественных мастерских Франции Од Таон выразила удовлетворение участием Азербайджана в проекте. Она отметила, что основной целью этой международной биеннале является выявление и продвижение талантов в области художественного творчества. Од Таон проинформировала о других салонах декоративного искусства, организованных Федерацией художественных мастерских Франции, и выразила желание увидеть Азербайджан представленным и в этих салонах.

"Творческие профессии - хороший проводник в этом неспокойном мире. Будучи полностью оптимистичными, устойчивыми и творческими пространствами, эти профессии являются носителями надежды, воображения и радости", - сказала она.

Од Таон добавила, что такие салоны творчества и ремесел с широким художественным масштабом являются местом международного художественного диалога.

"Мы были поражены, увидев сначала фото выставленной здесь работы "День и ночь", нам было очень интересно увидеть ее вживую и узнать из какого материала она сделана. Для нашего салона честь представлять ее. Я уверена, что благодаря этой работе посетители лучше откроют для себя Азербайджан", - сказала президент.

Скульптор Эльвин Набизаде отметил в свою очередь, что для него большая честь принять участие в этой биеннале.

"Нынешние потрясения и сложные события в современном мире, а также пандемия в какой-то степени ослабили творческий дух в людях искусства. Выражаю глубокую признательность Фонду Гейдара Алиева, его руководству за то, что их инициатива и поддержка оживили мой творческий дух, дали мне возможность принять участие в такой грандиозной биеннале", - сказал он.

Рассказав о своей работе, автор отметил, что инсталляция "День и ночь" носит дуальный характер и является интерактивной. Он рассказал, что посетители, собравшись вокруг инсталляции, смогут почувствовать себя частью работы и прочувствовать ее более глубоко.

Инсталляция "День и ночь" привлекает внимание к проблеме загрязнения природы и окружающей среды, вопросу борьбы с пластиковыми отходами, что является одними из важных проблем современности.