https://news.day.az/society/1469536.html Шеф-редактор Sputnik Азербайджан покидает страну
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан покидает страну
Шеф-редактору Sputnik Азербайджан Веронике Антоновой-Тризно и ее мужу, продюсеру этой медиаструктуры Павлу Антонову, которые являются гражданами Беларуси, отказано в продлении разрешения на работу и в получении вида на жительство в Азербайджане.
Как сообщает Day.Az, со ссылкой на Государственную миграционную службы, они должны покинуть Азербайджан в течение 10 дней.
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