Шеф-редактор Sputnik Азербайджан покидает страну

Шеф-редактору Sputnik Азербайджан Веронике Антоновой-Тризно и ее мужу, продюсеру этой медиаструктуры Павлу Антонову, которые являются гражданами Беларуси, отказано в продлении разрешения на работу и в получении вида на жительство в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az, со ссылкой на Государственную миграционную службы, они должны покинуть Азербайджан в течение 10 дней.