Какой будет погода в субботу?

Обнародован прогноз погоды на 11 июня.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 18-21° тепла, днем-26-30° тепла, в Баку ночью 19-21° тепла, днем 28-30° тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В районах Азербайджана местами возможны грозы, временами дожди. Днем в большинстве районов преимущественно без осадков. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 17-21° тепла, днем 28-33° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 17-22° тепла.