https://news.day.az/society/1469616.html Спецоперации в торговых центрах Баку
Спецоперации в торговых центрах Баку
Правоохранительные органы провели операции в зданиях и на складах, сданных в аренду различным компаниям, в торговых центрах "Бина" и "Садарак".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на складах были проведены обыски в связи с уклонением от уплаты налогов и другими нарушениями законодательства.
Общественности будет предоставлена в связи с этим подробная информация.
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