Спецоперации в торговых центрах Баку

Правоохранительные органы провели операции в зданиях и на складах, сданных в аренду различным компаниям, в торговых центрах "Бина" и "Садарак".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на складах были проведены обыски в связи с уклонением от уплаты налогов и другими нарушениями законодательства.

Общественности будет предоставлена в связи с этим подробная информация.