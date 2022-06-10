https://news.day.az/society/1469622.html Новшество в связи с экзаменами в Азербайджане
Новшество в связи с экзаменами в Азербайджане
Для Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) строится здание на 800 рабочих мест. В этом здании все пробные экзамены, а также экзамены с участием до 1 500 человек будут проводиться на компьютерах.
Как сообщает Day.Az, об этом сказала председатель совета директоров ГЭЦ Азербайджана Малейка Аббасзаде.
По ее словам, в будущем станет возможным проведение экзаменов на компьютерах и в регионах.
"Мы тесно сотрудничаем в этом направлении с рядом министерств", - добавила Аббасзаде.
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