Предотвращено незаконное строительство объектов

Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана продолжает принимать соответствующие меры, передает Day.Az.

В ведомстве сообщили, что специалистами агентства был выявлен факт строительства без соответствующих документов объекта неизвестного назначения в поселке Бина Хазарского района города Баку.

Кроме того, специалистами агентства установлено, что гражданин Эмиль Самандаров без соответствующих разрешений ведет строительство неизвестного объекта на улице М.А.Расулзаде в городе Хырдалан Абшеронского района.

В результате мер, принятых Госагентством по надзору за безопасностью в строительстве МЧС, незаконные строительные работы были прекращены, а объекты взяты под контроль.