Раскрыто убийство 12-летней давности

Генпрокуратура, Министерство внутренних дел и Служба госбезопасности раскрыли очередное тяжкое преступление.

Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и МВД.

В Ясамальской районной прокуратуре было заведено уголовное дело в связи с кончиной Гурбата Абзарова, поступившего в больницу с черепно-мозговой травмой 18 ноября 2010 года. Производство по делу было прекращено, так как преступника найти не удалось.

Позднее дело было передано в Следственное управление Генпрокуратуры для продолжения следствия.

Проведенные по делу следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия установили, что Тельман Меджидов 1964 года рождения содержался в учреждении отбывания наказания вместе с Гурбатом Абзаровым 1969 года рождения. После завершения срока заключения 18 ноября 2010 года мужчины встретились. Тельман Меджидов встретился с Абзаровым с целью отомстить за оскорбительные высказывания последнего в адрес членов его семьи. Во время возникшего между ними спора он ударил Абзарова железной тростью по голове, в результате этой травмы Абзаров скончался в больнице спустя 8 дней.

В отношении Тельмана Меджидова заведено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное нанесение вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) УК АР, в его отношении принята мера пресечения в виде ареста.

Следственные действия по делу продолжаются.