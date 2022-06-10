В Генпрокуратуру сделано обращение в связи с серьезными нарушениями при госзакупках

Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики на основании представленных Министерством образования документов направила обращение в Генеральную прокуратуру в связи с фальсификацией документов о государственных закупках в ряде подведомственных Министерству образования учебных заведений.

Как сообщили Day.Az в службе, Министерство образования представило в Госслужбу более 25 поддельных писем, подготовленных от имени Госслужбы служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком и предусматривающих реализацию для подведомственных Министерству образования структур закупки методом закупок из одного источника, а также заключение контрактов в результате конкурсов.