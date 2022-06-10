В Шамахы автомобиль опрокинулся в овраг

Сегодня, около 15:00, на 4-м километре автодороги Муганлы - Исмаиллы на территории Шамахинского района произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, житель села Зейбят Насиб Бабаев (1940 г.р.), находясь за рулем своего автомобиля ВАЗ-2115, не справился с управлением. В результате машина съехала с дороги и опрокинулась в овраг.

Находившиеся в ней водитель и члены его семьи: Солмаз Бабаева (1995 г.р.), Мухаммед (1921 г.р.) и его малолетняя сестра, а также бабушка детей получили травмы.

Пострадавшие были госпитализированы в Шамахинскую ЦРБ.

По данному факту в Отделе следствия и дознания Главного управления дорожной полиции ведется расследование.