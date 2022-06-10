В Агсу волк напал на пастуха

В Агсуинском районе на одного из местных жителей напал волк, передает Day.Az со ссылкой на modern.az.

Инцидент произошел минувшим вечером, когда Хасрат Мамедов гнал скот с пастбища в сторону своего дома.

Мужчина был госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжелое.

По словам местных жителей, это не первый подобный случай, в районе и прежде волки не раз нападали на людей.