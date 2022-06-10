https://news.day.az/society/1469692.html В Агсу волк напал на пастуха - ФОТО
В Агсу волк напал на пастуха - ФОТО
В Агсуинском районе на одного из местных жителей напал волк, передает Day.Az со ссылкой на modern.az.
Инцидент произошел минувшим вечером, когда Хасрат Мамедов гнал скот с пастбища в сторону своего дома.
Мужчина был госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжелое.
По словам местных жителей, это не первый подобный случай, в районе и прежде волки не раз нападали на людей.
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