https://news.day.az/society/1469745.html Названа причина снижения уровня воды в Каспии
Названа причина снижения уровня воды в Каспии
Снижение уровня воды в Каспийском море связано с изменением климата.
Как передает Day.Az, об этом сказал начальник Управления комплексного экологического мониторинга Каспия министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Назим Махмудов.
По его словам, с 2005 года уровень воды в Каспийском море снижается.
"В реках, впадающих в Каспий, наблюдается снижение уровня воды. Это связано с глобальным потеплением", - сказал Махмудов.
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