Названа причина снижения уровня воды в Каспии

Снижение уровня воды в Каспийском море связано с изменением климата.

Как передает Day.Az, об этом сказал начальник Управления комплексного экологического мониторинга Каспия министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Назим Махмудов.

По его словам, с 2005 года уровень воды в Каспийском море снижается.

"В реках, впадающих в Каспий, наблюдается снижение уровня воды. Это связано с глобальным потеплением", - сказал Махмудов.