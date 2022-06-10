В районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди
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С 12 по 15 июня преимущественно в северных и западных районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, скорость западного ветра местами будет достигать 20-25 м/с.

Есть вероятность повышения уровня воды в реках.