В Азербайджане названо число назначений инвалидности

В Баку состоялась пресс-конференция, посвященная новым критериям оценки инвалидности, вопросам обеспечения реабилитационными услугами и средствами, оценки инвалидности военнослужащих, получивших ранения во время 44-дневной войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, председатель Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации Азербайджана Анар Байрамов рассказал о работе, проделанной в указанных направлениях.

Было отмечено, что после войны комиссия, состоящая из представителей соответствующих структур, оперативно осуществила процесс оформления документов для оценки инвалидности получивших ранения ветеранов. На заключительном этапе агентство провело оценку инвалидности ветеранов, завершивших лечебные мероприятия. Трем тысячам ветеранов назначены инвалидность и социальные выплаты.

В целом за последние три года осуществлено более 160 тысяч назначений инвалидности. В 2021 году и с начала текущего года инвалидность назначена 91 тысяче человек. 12 реабилитационных учреждений министерства, построенных и оснащенных в соответствии с современными требованиями, играют важную роль в обеспечении ветеранов качественными реабилитационными услугами. В этих учреждениях в послевоенный период оказаны эффективные реабилитационные и социально-психологические услуги 2500 ветеранам.

Успешно реализована программа обеспечения высокотехнологичными протезами последнего поколения 200 ветеранов Отечественной войны Азербайджана, а в целом 300 инвалидов войны. В послевоенный период более 1400 инвалидов войны обеспечены более 19,3 тысячи средств реабилитации.

Были также отмечены новые критерии, которые с 1 июля 2022 года будут применяться в сфере оценки инвалидности. Подчеркнуто, что согласно новым критериям, инвалидность будет оцениваться на основе определения в процентном отношении степени потери функций организма.

Затем председатель госагентства Анар Байрамов ответил на вопросы журналистов.