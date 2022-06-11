В Шеки автомобиль врезался в дерево - есть погибший и раненый
В Шеки произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел около 01 часа ночи на участке автомобильной дороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки у села Ашагы Кюнгют Шекинского района. Легковой автомобиль марки "Мерседес", управляемый жителем Балакенского района Ибрагимом Рагим оглу Агаларовым 1990 года рождения врезался в дерево на обочине дороги.
Водитель погиб на месте при ДТП.
Находившаяся в автомобиле пассажирка, жительница Балакенского района Гюнель Бахрам гызы Геюшова 1995 года рождения, была госпитализирована в Шекинскую центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести.
Тело И.Агаларова было извлечено спасателями Шекинской районной государственной противопожарной части МЧС и передано по назначению.
По факту проводится расследование.
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