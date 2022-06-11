В Шеки автомобиль врезался в дерево

- есть погибший и раненый

В Шеки произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел около 01 часа ночи на участке автомобильной дороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки у села Ашагы Кюнгют Шекинского района. Легковой автомобиль марки "Мерседес", управляемый жителем Балакенского района Ибрагимом Рагим оглу Агаларовым 1990 года рождения врезался в дерево на обочине дороги.

Водитель погиб на месте при ДТП.

Находившаяся в автомобиле пассажирка, жительница Балакенского района Гюнель Бахрам гызы Геюшова 1995 года рождения, была госпитализирована в Шекинскую центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести.

Тело И.Агаларова было извлечено спасателями Шекинской районной государственной противопожарной части МЧС и передано по назначению.

По факту проводится расследование.