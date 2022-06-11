https://news.day.az/society/1469799.html Житель Гейгеля оказался в беспомощном состоянии из-за наводнения
Житель Гейгеля оказался в беспомощном состоянии из-за наводнения
В Гейгеле в результате наводнения гражданин остался в беспомощном состоянии.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на территории реки Гошгар, протекающей через село Топалхасанлы Гейгельского района.
В связи с обильными дождями уровень воды в реке Гошгар резко повысился.
40-летний житель села Рамал Годжаев при попытке перейти реку, оказался в беспомощном состоянии.
На место происшествия незамедлительно были вызваны спасатели МЧС.
Вытащить Р.Годжаева из реки удалось с помощью специальных спасательных средств.
В настоящее время его состояние нормальное, угрозы жизни нет.
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