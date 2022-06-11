Житель Гейгеля оказался в беспомощном состоянии из-за наводнения

В Гейгеле в результате наводнения гражданин остался в беспомощном состоянии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на территории реки Гошгар, протекающей через село Топалхасанлы Гейгельского района.

В связи с обильными дождями уровень воды в реке Гошгар резко повысился.

40-летний житель села Рамал Годжаев при попытке перейти реку, оказался в беспомощном состоянии.

На место происшествия незамедлительно были вызваны спасатели МЧС.

Вытащить Р.Годжаева из реки удалось с помощью специальных спасательных средств.

В настоящее время его состояние нормальное, угрозы жизни нет.