https://news.day.az/society/1469837.html В бакинском метро задержан карманник
В бакинском метро задержан карманник
Задержан мужчина, обокравший пассажирку в метро.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, 7 июня в столичное управление полиции поступило заявление о краже мобильного телефона из кармана жительницы столицы А.Мамедовой в поезде на станции метро "28 Мая".
В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан житель Сумгайыта Анар Гусейнов, ранее судимый за кражу.
По факту ведется расследование.
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