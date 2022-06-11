В бакинском метро задержан карманник

Задержан мужчина, обокравший пассажирку в метро.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, 7 июня в столичное управление полиции поступило заявление о краже мобильного телефона из кармана жительницы столицы А.Мамедовой в поезде на станции метро "28 Мая".

В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан житель Сумгайыта Анар Гусейнов, ранее судимый за кражу.

По факту ведется расследование.