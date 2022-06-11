Проводится II Форум Ассоциации молодых учителей
Проводится II Форум Ассоциации молодых учителей.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, организатором мероприятия является Ассоциация молодых учителей Азербайджана.
В форуме, целью которого является повышение квалификации учителей, принимают участие 300 учителей в возрасте до 35 лет из разных регионов.
В форуме принимают участие министр образования Эмин Амруллаев, заместитель министра молодежи и спорта Индира Гаджиева, ректор Азербайджанского Государственного педагогического университета Джафар Джафаров, исполнительный директор Фонда молодежи Фарид Джафаров, исполнительный директор Агентства государственной поддержки НПО Айгюн Алиева, председатель Ассоциации молодых учителей Руфат Асадзаде.
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