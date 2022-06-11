В Азербайджане повышена ежемесячная президентская пенсия для семей шехидов

Ежемесячная президентская пенсия для семей шехидов повышена с 220 до 500 манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Азербайджана Гималай Мамишев.

По его словам, ежемесячная президентская пенсия для инвалидов войны I группы повышена со 165 до 400 манатов, пособие по уходу за инвалидами I группы составит 80 манатов, за инвалидами войны II группы - повышено со 143 до 350 манатов, III группы - со 110 до 300 манатов.

"Что касается пособий для инвалидов войны, то по I группе инвалидности они повышены со 101 до 220 манатов, II группы - с 81 до 180 манатов, по III группе - с 73 до 120 манатов", - сказал Мамишев.

Он также отметил, что среднемесячный рост пенсий по стране составляет 70 процентов.

Членам семей шехидов, а также военнослужащим, получившим ранения в Отечественной войне и которым назначена инвалидность, были назначены социальные выплаты (ежемесячная президентская пенсия, пенсии и пособия) через электронную систему в проактивном порядке без необходимости подачи документов.

Процесс назначения с начала 2022 года в проактивном порядке ежемесячной президентской пенсии лицам, удостоенным звания "Ветеран войны", завершен.

Тем самым в послевоенный период 93 тысячам членов семей шехидов и ветеранам были назначегы 104 тысячи социальных выплат.