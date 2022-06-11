Какой будет погода в воскресенье?

Обнародован прогноз погоды на 12 июня.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Будет дуть южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-21° тепла, днем - 25-29° тепла, в Баку ночью - 19-21° тепла, днем - 27-29° тепла. Атмосферное давление понизится с 759 мм ртутного столба до 755 мм ртутного столба.Относительная влажность воздуха составит 50-60 %.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, временами пройдут дожди. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 16-21° тепла, днем - 30-35° тепла, в горах ночью - 8-13° тепла, днем - 17-22° тепла.