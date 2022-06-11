Ливни в Дашкесане вызвали серьезные последствия

10 июня на территории Дашкесанского района в результате сильных ливней с градом, шквалистого ветра и увеличения селевых потоков на реках были разрушены четыре моста, нанесен серьезный ущерб дорожным, электрическим, коммуникационным хозяйствам, личным автомобилям, сельскохозяйственным посевам, в ряде сел сложилась опасная ситуация.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Исполнительной власти Дашкесанского района.

Было отмечено, что вызванные сильными дождями паводки разрушили мосты в селах Чанагчи, Алаханчаллы, Суговушан и Алмалы, а связь этих сел с районным центром была полностью прервана.

"Повреждена большая часть меж- и внутриоселковых автомобильных дорог, потоком унесло четыре легковых автомобиля и два межпоселковых автобуса. В четырех селах прекращено электроснабжение, электрические опоры полностью пришли в негодность", - сообщили в структуре.

Также было добавлено, что в ИВ Дашкесанского района создана комиссия по определению размера нанесенного ущерба, ведется соответствующая работа.