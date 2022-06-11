https://news.day.az/society/1469919.html В Азербайджане расширен перечень заболеваний, являющихся основанием для назначения инвалидности
В Азербайджане расширен перечень заболеваний, являющихся основанием для назначения инвалидности
Новые критерии, которые со следующего месяца будут применяться в Азербайджане в области оценки инвалидности, предусматривают, что инвалидность будет определяться уже не в ограниченных рамках по трем группам, а на основе определения процента потери функций организма.
Как сообщили Day.Az в субботу в министерстве труда и социальной защиты населения, это позволит проводить оценку инвалидности в соответствии с передовым мировым опытом и более всесторонне.
Согласно новым критериям, также значительно расширен перечень заболеваний и осложнений, являющихся основанием для назначения инвалидности.
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