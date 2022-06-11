В Азербайджане расширен перечень заболеваний, являющихся основанием для назначения инвалидности

Новые критерии, которые со следующего месяца будут применяться в Азербайджане в области оценки инвалидности, предусматривают, что инвалидность будет определяться уже не в ограниченных рамках по трем группам, а на основе определения процента потери функций организма.

Как сообщили Day.Az в субботу в министерстве труда и социальной защиты населения, это позволит проводить оценку инвалидности в соответствии с передовым мировым опытом и более всесторонне.

Согласно новым критериям, также значительно расширен перечень заболеваний и осложнений, являющихся основанием для назначения инвалидности.