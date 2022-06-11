В Азербайджане выявлено 7 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 7 случаев заражения коронавирусом, 10 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.