Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1 920 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 274, вторую дозу получили 240, бустерную дозу - 1 288 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 118 человек.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 743 509, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 350 763, вторую дозу получили 4 850 905, бустерную дозу - 3 294 460 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 247 381 человек.