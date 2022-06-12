Жуткая авария в Азербайджане, есть пострадавшие

В Загатале произошло ДТП, пострадали 4 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке автомагистрали Евлах-Загатала-граница Грузии, проходящем через поселок Алиабад Загатальского района, чтолкнулись малогабаритный грузовик марки "Ford" (62 BO 101) и легковой автомобиль марки "ВАЗ 2106" (62 BL 239). Пострадавшие при аварии 4 человека были доставлены в Загатальскую центральную районную больницу (ЦРБ).

Как сообщили в ЦРБ, из пострадавших обследование и лечение жителей поселка Алиабад Бедирова Малика Шабан оглу (1995 г.р.) и Бедирова Эльчина Раджаб оглу (1988 г.р.) продолжается. Еще два человека получили незначительные травмы, поэтому после оказания первой помощи были выписаны из больницы.

По факту проводится расследование.