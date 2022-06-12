Какая погода будет завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, утром и днем местами возможен туман. Однако ближе к ночи местами ожидается кратковременный небольшой дождь, южный ветер вечером сменится северо-западным ветром, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-22, днем - 26-30, в Баку ночью - 20-22, днем - 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 50-60 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидается погода без осадков. Однако днем в некоторых северных и западных районах временами возможны дожди с грозами. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 16-21 градусов тепла, днем - 30-35 градусов тепла, в горах ночью - 8-13 градусов мороза, днем - от 15-20 градусов тепла.