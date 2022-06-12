Завтра на некоторых автодорогах Азербайджана будет туман
Depozit faizini öncədən al!

Объявлена ​​ситуация на дорогах Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, ночью и утром 13 июня из-за тумана на некоторых участках магистральных дорог, проходящих через горные районы, видимость будет ограничена до 500-1000 м.