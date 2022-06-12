https://news.day.az/society/1470073.html Завтра на некоторых автодорогах Азербайджана будет туман - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Завтра на некоторых автодорогах Азербайджана будет туман - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Объявлена ситуация на дорогах Азербайджана.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, ночью и утром 13 июня из-за тумана на некоторых участках магистральных дорог, проходящих через горные районы, видимость будет ограничена до 500-1000 м.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре