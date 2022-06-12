https://news.day.az/society/1470090.html В Дашкесане и Агстафе восстановливают электроснабжение - ФОТО - ВИДЕО
В Дашкесане и Агстафе восстановливают электроснабжение - ФОТО - ВИДЕО
Проливные дожди в Дашкесанском районе 10 июня нанесли серьезный ущерб электросети региона. Прервано электроснабжение сел Чанагчи, Зивлан, Алаханчаллы и Шекарам Дашкесанского района.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азеришыг", в этот же день после работы, проведенной аварийно-спасательной службой ОАО, электроснабжение восстановлено в селах Чанагчи и Шекарам.
В двух других селах, Алаханчаллы и Зивлан, восстановление электроснабжения близится к завершению, несмотря на то, что работы сильно затруднены паводковыми водами, полностью выведшими из строя сельские дороги.
В результате стихии также серьезно повреждена электросеть в Агстафинском районе.
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