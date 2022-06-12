В Дашкесане и Агстафе восстановливают электроснабжение

Проливные дожди в Дашкесанском районе 10 июня нанесли серьезный ущерб электросети региона. Прервано электроснабжение сел Чанагчи, Зивлан, Алаханчаллы и Шекарам Дашкесанского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азеришыг", в этот же день после работы, проведенной аварийно-спасательной службой ОАО, электроснабжение восстановлено в селах Чанагчи и Шекарам.

В двух других селах, Алаханчаллы и Зивлан, восстановление электроснабжения близится к завершению, несмотря на то, что работы сильно затруднены паводковыми водами, полностью выведшими из строя сельские дороги.

В результате стихии также серьезно повреждена электросеть в Агстафинском районе.