Скончались двое военнослужащих Азербайджанской Армии

Военнослужащие Азербайджанской Армии полковник-лейтенант медицинской службы Гулиев Фикрет Тофиг оглу и прапорщик Гамбаров Рузи Адиль оглу умерли от болезни.

Как сообщили Day.Az в Минобороны, полковник-лейтенант Ф.Гулиев длительное время лечился от онкологического заболевания, а прапорщик Р.Гамбаров - от ишемического инсульта левой задней мозговой артерии и мозговой комы в военном госпитале. Несмотря на усилия врачей, спасти их жизни не удалось.

Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования семьям наших умерших военнослужащих.