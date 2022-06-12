https://news.day.az/society/1470099.html Скончались двое военнослужащих Азербайджанской Армии - ОФИЦИАЛЬНО
Скончались двое военнослужащих Азербайджанской Армии - ОФИЦИАЛЬНО
Военнослужащие Азербайджанской Армии полковник-лейтенант медицинской службы Гулиев Фикрет Тофиг оглу и прапорщик Гамбаров Рузи Адиль оглу умерли от болезни.
Как сообщили Day.Az в Минобороны, полковник-лейтенант Ф.Гулиев длительное время лечился от онкологического заболевания, а прапорщик Р.Гамбаров - от ишемического инсульта левой задней мозговой артерии и мозговой комы в военном госпитале. Несмотря на усилия врачей, спасти их жизни не удалось.
Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования семьям наших умерших военнослужащих.
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