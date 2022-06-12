Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1 434 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 205, вторую дозу получили 150 человек, "бустерную" дозу - 965 человек. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 114.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 744 943, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 350 968, вторую дозу получили 4 851 055, "бустерную" дозу - 3 295 425 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 247 495 человек.