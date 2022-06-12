https://news.day.az/society/1470108.html В Гейгеле перевернулся легковой автомобиль, пассажир погиб
В Гейгеле перевернулся легковой автомобиль, пассажир погиб
В селе Топалгасанли Гейгельского района произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, легковой автомобиль марки "ВАЗ 21015" сошел с дороги и перевернулся. Находившийся в момент аварии в автомобиле пассажир Эльвин Вердиев (1996 г.р.) скончался по дороге в больницу. Водитель, Джафаров Анар (1988 г.р.) госпитализирован с телесными травмами различной степени тяжести.
По факту проводится расследование.
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