В селе Топалгасанли Гейгельского района произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, легковой автомобиль марки "ВАЗ 21015" сошел с дороги и перевернулся. Находившийся в момент аварии в автомобиле пассажир Эльвин Вердиев (1996 г.р.) скончался по дороге в больницу. Водитель, Джафаров Анар (1988 г.р.) госпитализирован с телесными травмами различной степени тяжести.

По факту проводится расследование.