https://news.day.az/society/1470124.html Жених и невеста попали в аварию в Азербайджане - мужчина погиб, девушка пострадала - ФОТО
Жених и невеста попали в аварию в Азербайджане - мужчина погиб, девушка пострадала - ФОТО
Стали известны некоторые подробности ДТП, произошедшего вчера в городе Шеки.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате наезда автомобиля "Mersedes" на дерево в селе Холавар водитель машины Ибрагим Агаларов (1990 г.р.) скончался на месте происшествия, а его пассажир Гюнель Геюшева (1995 г.р.) была госпитализирована с тяжелыми травмами.
Сообщается, что погибший в аварии Ибрагим Агаларов и Гюнель Геюшева были помолвлены. Через неделю должна была состояться их свадьба.
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