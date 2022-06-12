Жених и невеста попали в аварию в Азербайджане

Стали известны некоторые подробности ДТП, произошедшего вчера в городе Шеки.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате наезда автомобиля "Mersedes" на дерево в селе Холавар водитель машины Ибрагим Агаларов (1990 г.р.) скончался на месте происшествия, а его пассажир Гюнель Геюшева (1995 г.р.) была госпитализирована с тяжелыми травмами.

Сообщается, что погибший в аварии Ибрагим Агаларов и Гюнель Геюшева были помолвлены. Через неделю должна была состояться их свадьба.