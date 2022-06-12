https://news.day.az/society/1470127.html ДТП в Гобустане
ДТП в Гобустане
Согласно информации, поступившей на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в поселке Гобустан Гарадагского района Баку столкнулись легковой автомобиль "Hyundai" и микроавтобус "Ford".
Как сообщили Day.Az в МЧС, вызванные на место аварии спасатели Службы спасения особого риска МЧС вытащили водителя из деформированного легкового автомобиля и передали его по назначению.
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