ДТП в Гобустане

Согласно информации, поступившей на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в поселке Гобустан Гарадагского района Баку столкнулись легковой автомобиль "Hyundai" и микроавтобус "Ford".

Как сообщили Day.Az в МЧС, вызванные на место аварии спасатели Службы спасения особого риска МЧС вытащили водителя из деформированного легкового автомобиля и передали его по назначению.