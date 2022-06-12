https://news.day.az/society/1470140.html В Шамкире поезд сбил пьяного мужчину
В Шамкире поезд сбил пьяного мужчину
В Шамкире поезд сбил 51-летнего мужчину.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован возле станции Далли на путях железнодорожной линии Баку-Грузия.
Поезд сбил 51-летнего Алиева Эльвана, который хотел пересечь железную дорогу.
Раненый был немедленно госпитализирован.
Пострадавший находится в тяжелом состоянии в одной из больниц Гянджи.
Согласно сообщению, 51-летний мужчина был пьян во время происшествия.
По факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре