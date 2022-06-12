В Шамкире поезд сбил пьяного мужчину

В Шамкире поезд сбил 51-летнего мужчину.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован возле станции Далли на путях железнодорожной линии Баку-Грузия.

Поезд сбил 51-летнего Алиева Эльвана, который хотел пересечь железную дорогу.

Раненый был немедленно госпитализирован.

Пострадавший находится в тяжелом состоянии в одной из больниц Гянджи.

Согласно сообщению, 51-летний мужчина был пьян во время происшествия.

По факту проводится расследование.