В Ширванском коллекторе утонул 56-летний мужчина

В Ширване 56-летний мужчина утонул в коллекторе.

Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию "112" министерства поступила информация о том, что Джавадов Таййар Мирхасан оглу 1966 г. р. утонул на участке главного Ширванского коллектора, пролегающем по территории города Ширван.