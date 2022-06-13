https://news.day.az/society/1470143.html В Ширванском коллекторе утонул 56-летний мужчина
В Ширванском коллекторе утонул 56-летний мужчина
В Ширване 56-летний мужчина утонул в коллекторе.
Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию "112" министерства поступила информация о том, что Джавадов Таййар Мирхасан оглу 1966 г. р. утонул на участке главного Ширванского коллектора, пролегающем по территории города Ширван.
К поискам привлечена водолазно-поисковая группа Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС.
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