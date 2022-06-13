https://news.day.az/society/1470164.html Пожар на кладбище в Абшероне - ФОТО - ВИДЕО
Пожар на кладбище в Абшероне - ФОТО - ВИДЕО
В абшеронском поселке Фатмаи на территории кладбища произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар вспыхнул в ночное время.
На место происшествия привлечены сотрудники Службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Пожар был потушен за короткое время.
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