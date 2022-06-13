Пожар на кладбище в Абшероне

В абшеронском поселке Фатмаи на территории кладбища произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар вспыхнул в ночное время.

На место происшествия привлечены сотрудники Службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Пожар был потушен за короткое время.