https://news.day.az/society/1470170.html Пожар в ресторане в Баку
Пожар в ресторане в Баку
В Баку произошел пожар в ресторане.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в здании ресторана общей площадью 350 кв. м в Сабунчинском районе Баку сгорели угольный фильтр и масляные отходы вентиляционной установки.
Здание было защищено от огня, пожар потушен.
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