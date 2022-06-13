Пожар в ресторане в Баку

В Баку произошел пожар в ресторане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в здании ресторана общей площадью 350 кв. м в Сабунчинском районе Баку сгорели угольный фильтр и масляные отходы вентиляционной установки.

Здание было защищено от огня, пожар потушен.