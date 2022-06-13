Управление образования Баку об аварии в Шамахы

Как известно, 12 июня пассажирский автобус, следовавший из Габалы в Баку, попал в ДТП. В результате учащиеся бакинской школы №279, их классный руководитель и родители, находившиеся в автобусе, получили различные травмы.

Пострадавшим была оказана первая помощь, они были доставлены в различные медицинские учреждения в Шамахы, Гобустане и Баку. По состоянию на сегодняшнее утро из больниц Шамахы и Гобустана в различные медицинские учреждения столицы доставлены три человека: один с тяжелыми травмами и два с травмами средней степени тяжести.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Управления образования города Баку.

Получившие легкие травмы пострадавшие были отправлены на амбулаторное лечение после соответствующей медицинской помощи и обследований.

Управление образования города Баку совместно с соответствующими ведомствами отслеживает состояние пострадавших.

Следует отметить, что пассажирами разбившегося автобуса были в общей сложности 36 учащихся (32 из IV класса и 4 других ученика из их семей), учитель-классный руководитель 4-го класса и 19 родителей.

По словам администрации школы, визит школьников был организован по инициативе родителей с целью однодневной прогулки и отдыха в регионе.

Управление образования города Баку еще раз призывает родителей к установлению соответствующего законодательству сотрудничества с учреждениями, отвечающими соответствующим стандартам, при организации таких посещений после школы и во время каникул.