https://news.day.az/society/1470192.html В Баку микроавтобус столкнулся с автомобилем
В Баку микроавтобус столкнулся с автомобилем
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о том, что в поселке Гобустан Гарадагского района Баку произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана, микроавтобус марки "Ford" столкнулся с автомобилем марки "Hyundai".
Водитель, оказавшийся зажатым в деформированном салоне, был извлечен из автомобиля и передан по назначению.
По факту начато расследование.
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