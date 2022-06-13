В Баку микроавтобус столкнулся с автомобилем

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о том, что в поселке Гобустан Гарадагского района Баку произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана, микроавтобус марки "Ford" столкнулся с автомобилем марки "Hyundai".

Водитель, оказавшийся зажатым в деформированном салоне, был извлечен из автомобиля и передан по назначению.

По факту начато расследование.