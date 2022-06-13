В Гахе братья совершили крупную кражу

Из квартиры в городе Гах были украдены золотые украшения и другие драгоценности в размере 11 тыс. манатов.

Как сообщили Day.Az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, были задержаны подозреваемые в совершении кражи жители Загатальского района, ранее четырежды судимые за кражи братья Эльхан и Сеймур Джанымовы.

Расследование установило, что украденные драгоценности братья сбыли по низкой цене в пунктах приема золота. В квартире задержанных была обнаружена и изъята в качестве вещественного доказательства часть украденных золотых украшений. В показаниях они признали свои деяния.

По факту в Гахском РОП заведено уголовное дело, продолжаются следственно-оперативные мероприятия.