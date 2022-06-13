Дорожная полиция о ДТП в Шамахы
В связи с ДТП в Шамахы, в котором пострадали школьники, начато расследование.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, начальник отдела по связям с общественными организациями Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУГДП), майор полиции Ровшан Тагиев сообщил, что 12 июня примерно в 22:50 на 108-м километре автодороги Баку-Шамахы автобус марки "Mercedes" (99- NL-949), за рулем которого находился Парвиз Гулиев, потерял управление и совершил аварию.
На место происшествия были вызваны сотрудники ГДП и бригады скорой помощи.
Двое пострадавших после оказания им первой помощи на месте происшествия были госпитализированы.
По факту в ГУГДП проводится расследование.
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