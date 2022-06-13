https://news.day.az/society/1470200.html Хорошая новость для пенсионеров
Хорошая новость для пенсионеров
Выплату пенсий по республике планируется полностью завершить 14 июня.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения.
Сообщается, что в этот же день пенсии получат и лица, имеющие право на пенсию на льготных условиях.
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