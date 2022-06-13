В Ярдымлы трагически погиб сотрудник Управления по озеленению

11 июня около 13:00 в прокуратуру Ярдымлинского района поступила информация о смерти Сархада Султанова (1982 г.р.).

Как передает Day.Az, об этом сообщили в надзорном органе.

В ходе следствия было установлено, что охранник Управления по озеленению при Исполнительной власти Ярдымлинского района Сархад Султанов скончался в результате поражения электрическим током при ремонте водяного насоса возле участка реки Виляшчай, проходящего по территории города Ярдымлы.

По данному факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК АР.

В настоящее время расследование продолжается.