В Товузе пропала 33-летняя женщина

В Товузе пропала без вести 33-летняя женщина.

Как сообщили Day.Az в гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, жительница села Алибейли Товузского района Гюнель Муршюдова (1989 г.р.) 18 мая вышла из дома и не вернулась.

Приметы Г.Муршюдовой: рост 160 см, среднего телосложения, душевнобольная. Она вышла из дома в красной рубашке, черных брюках и красных летних туфлях.

Тех, кто знает изображенную на фото женщину или располагает информацией о ней, просят позвонить и сообщить в колл-центр "102" МВД, а также по городскому телефону 022-315-00-94 и мобильному номеру (070) 213-64-00.